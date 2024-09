Inail aggiorna i tassi di interesse su rateazioni e sanzioni

A fronte della riduzione del tasso di interesse sulle operazioni di riferimento principali dell’Eurosistema, che è passato dal 4,25% al 3,65%, Inail ha aggiornato, dal 18 settembre, i tassi di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori (circolare 28/2024 del 20 settembre). Ai piani di ammortamento riguardanti richieste presentate dal 18 settembre si applica il tasso del 9,65 per cento.

In caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il tasso di interesse...