Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici

L'articolo 21 del Decreto Coesione ha previsto un particolare incentivo all'occupazione giovanile, volto a sostenere l'avvio di nuove imprese operanti in settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. In presenza di determinati requisiti e caratteristiche, i giovani under 35 che avviano imprese dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, potranno beneficiare di un esonero del 100% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per la durata massima di 3 anni e non oltre il 31 dicembre 2028, calcolato nel limite di 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e del tetto della spesa autorizzata. Sono esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico e quelli con contratto di apprendistato e l'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.