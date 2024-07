Incentivi per le assunzioni: bonus giovani, donne e "ZES"

La legge 95/2024 è intervenuta definendo le misure per rafforzare l'occupazione delle categorie di lavoratori più svantaggiate e in generale nel Mezzogiorno. Sono previsti e confermati gli sgravi totali spettanti ai datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a partire da settembre 2024 e fino a dicembre 2025 (artt. 22-24, D.L. 60/2024).

Si tratta di misure compatibili con la maxideduzione del costo del lavoro ma non cumulabili tra loro, oltre che soggette ad autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Questi esoneri non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento in vigore ma sono compatibili, per espressa previsione normativa, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di...