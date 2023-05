Indennità di presenza di Antonio Carlo Scacco









La domanda L'indennità di presenza concessa dall'azienda ai propri lavoratori è imponibile previdenziale e fiscale?

In ambito fiscale vale il principio della onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente. Infatti il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. La locuzione "in relazione al rapporto di lavoro" è stata inserita nella attuale formulazione della norma (DPR 917/1986, TUIR) grazie alla riforma operata dal decreto legislativo 314/1997...