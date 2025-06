Rimborso esente da onere non detraibile per figlio non fiscalmente a carico

La domanda Il figlio Sempronio, di 19 anni, non è a carico del padre Pinco nell’anno 2025 (rc > 4000).Il padre Pinco, dipendente, ha un credito welfare da regolamento di 3000 euro (dal 1° gennaio al 31 dicembre).Pinco paga la retta universitaria di 2000 euro.Pinco può ottenere il rimborso della retta universitaria con il credito welfare in esenzione?

Nel caso del quesito, il padre dipendente Pinco effettua il pagamento di 2000 euro per la retta universitaria del figlio, non fiscalmente a carico, e può ottenere il rimborso datoriale in esenzione fiscale e previdenziale (in armonizzazione) con l’articolo 51, comma 2, lettera f-bis del TUIR, previa presentazione al datore di lavoro delle pezze giustificative (documentazione e pagamenti).

Infatti, il dipendente ha un regolamento di welfare puro con un credito welfare di 3000 euro, capiente rispetto...