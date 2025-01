La domanda

Con l’entrata in vigore dell’obbligo di tracciabilità per le spese di viaggio, vitto e alloggio e trasporto sostenute dai dipendenti/collaboratori in trasferta, si chiede se l’indennità di Trasferta Italia chiamata anche rimborso spese non documentato (tetto esente di 46,48€ al giorno), sarà soggetta all’obbligo di tracciabilità.