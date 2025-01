Inps, così il rinnovo delle pensioni 2025

L'Inps fornisce i dettagli sulle attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali per il 2025

L'Inps ha riepilogato con la consueta circolare annuale i nuovi valori per il calcolo delle prestazioni pensionistiche e assistenziali per il 2025, sulla base dell'indice provvisorio che verrà applicato per rivalutare le prestazioni stesse pari allo 0,80%, mentre è confermato per il 2024 l'indice di rivalutazione del 5,4% già applicato dal 1° gennaio 2024 in via provvisoria, ragione per cui l'Inps non procederà ad alcuna operazione di conguaglio sul cedolino della pensione.

Lo comunica l'Inps con ...