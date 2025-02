Inps, fino a 60 rate per debiti contributi in attesa del decreto attuativo

Fino a quando non saranno adottati i provvedimenti previsti dall’articolo 23, della legge 203/2024, c.d. collegato lavoro, in merito alla possibilità di concedere 60 rate per le dilazioni riguardanti i debiti contributivi Inps in fase amministrativa, le richieste dei contribuenti tese ad ottenere un numero di rate superiore a 24 non potranno essere accolte e continueranno ad essere definite nel rispetto del vigente Regolamento.

Lo ha precisato l’Inps con messaggio 471 del 6 febbraio 2025, con il quale...