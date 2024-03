Iscrizione elenchi legge 68/99 ed età pensionabile

La domanda Abbiamo un’azienda che vorrebbe assumere un soggetto invalido e pensionato (con meno di 67 anni), passando per le liste previste dalla legge 68/99. La norma prevede espressamente che “possono ottenere l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio le persone disabili, di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano compiuto i quindici anni di età e che non abbiano raggiunto l’età pensionabile prevista dall’ordinamento, rispettivamente per il settore pubblico e per il settore privato”. Cosa si intende, nel caso di specie, con età pensionabile? I 67 anni generici scollegati dal singolo lavoratore oppure il fatto che il singolo lavoratore sia ormai in pensione?

Nel settore privato per età pensionabile si intende il possesso dell’età di 67 anni a prescindere dal fatto di essere o meno titolare di una pensione.

Pertanto, il lavoratore in questione per quanto riguarda il requisito anagrafico (età inferiore a 67 anni) può iscriversi nelle liste del collocamento obbligatorio, fermo restando poi i requisiti di percentuale minima di invalidità indicato per ogni categoria dall’articolo 1 della legge 68/1999:

- 45% per coloro che sono affetti da minorazioni fisiche...