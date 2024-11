Its Academy: periodi di formazione riscattabili per la pensione

Anche i percorsi di istruzione offerti dagli Its Academy sono riscattabili ai fini pensionistici.

Il riscatto degli anni di studio è ammesso purché il titolo conseguito sia stato conferito dall’Its in costanza di accreditamento temporaneo o definitivo e rientri tra i titoli riconosciuti (diploma di specializzazione per le tecnologie applicate o diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate) ovvero sia equivalente ed equipollente ai medesimi.

Tutti requisiti, questi, che devono essere...