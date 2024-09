L’assegno di invalidità contributivo non integrabile al minimo finisce alla Consulta

La Corte costituzionale dovrà decidere se è legittima l’esclusione dall’adeguamento al minimo dell’assegno ordinario di invalidità calcolato interamente con il sistema contributivo. La Corte di cassazione, infatti, con l’ordinanza interlocutoria 24712/2024, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità dell’articolo 1, comma 16, della legge 335/1995 in combinato disposto con l’articolo 1, comma 3, della legge 222/1984, in riferimento agli articoli 3 e 38, comma ...

