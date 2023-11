L’Inpgi 1 (giornalisti) non c’è più ma arriva il prelievo salva-istituto di Mauro Pizzin

Versamento all'Inps entro dicembre per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2022. Trattenuta ai pensionati già effettuata nel primo trimestre dell'anno









Andrà recuperato al più tardi con le buste paga di dicembre il contributo straordinario dell’1% mensile per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 previsto dalla delibera 27 del cda Inpgi del 23 giugno 2021 a carico dei giornalisti dipendenti attivi iscritti all’istituto previdenziale in quelle date. Il contributo, destinato a incrementare il montante contributivo dei professionisti ancora in attività e che avrebbe dovuto essere versato per cinque anni, faceva parte di un pacchetto di disposizioni prese dall’Inpgi, in forte sofferenza finanziaria sul fronte della gestione sostitutiva dell’Ago (Inpgi 1), per evitare il commissariamento. Analoga trattenuta dell’1% era stata presa anche per i giornalisti in pensione, in questo caso a fondo perduto.

L’approvazione ministeriale non sarebbe avvenuta prima del 22 dicembre successivo, pochi giorni prima dall’entrata in vigore di quella legge 234/2021 (Bilancio 2022), nel cui articolo 1, comma 103, è stato stabilito il trasferimento all’Inps dei giornalisti dipendenti dal 1° luglio 2022. Lo spostamento imminente degli iscritti con contratto di lavoro subordinato avrebbe spinto a quel punto l’Inpgi, con la circolare 4 dell’11 febbraio 2022, a sospendere l’applicazione del provvedimento in attesa di chiarimenti dei ministeri vigilanti, i quali, sentita l’Avvocatura generale dello Stato, hanno ritenuto la delibera 27/2021 compatibile con il nuovo assetto normativo, con conseguente applicazione del contributo ai giornalisti dipendenti e pensionati fino al 30 giugno 2022. Destinatario del contributo sarebbe stato a quel punto l’Inps, che ha effettuato le trattenute ai pensionati nei cedolini di gennaio, febbraio e marzo scorsi. Con il messaggio 3596/2023 del 13 ottobre l’Inps ha fornito invece ai datori di lavoro le istruzioni per il recupero del dovuto dai giornalisti in attività.

Ai fini del versamento del contributo in relazione ai giornalisti attivi, titolari di un rapporto di lavoro subordinato, per i periodi da gennaio 2022 a giugno 2022 dovrà essere utilizzato il nuovo Codice “M044”. La valorizzazione potrà essere effettuata solo nei flussi UniEmens di ottobre, novembre e dicembre 2023.

I datori di lavoro che si trovino nella condizione di dovere adempiere all’obbligo contributivo per dipendenti non più in forza sulla matricola alla data di pubblicazione del presente messaggio potranno indicare gli stessi sul flusso UniEmens con il codice Nfor.I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività dovranno avvalersi, invece, della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig).