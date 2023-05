L’Inps adegua i tassi di rateazione e le sanzioni civili di Matteo Cremonesi

Link utili Inps, circolare 44/2023 Circolare

La Bce ha nuovamente innalzato il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema. Il nuovo aumento di 25 punti base, che ha decorrenza dal 10 maggio 2023, ha portato il tasso al 3,75 per cento. L'Inps ha recepito la modifica con la circolare 44/2023, con cui ha fornito le opportune indicazioni sulla nuova misura degli interessi di rateazione e differimento, nonché delle sanzioni civili.

In particolare:

– l'interesse di dilazione dovuto in caso di versamento rateale...