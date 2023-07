La comunicazione di licenziamento all’autorità pubblica ha solo scopo informativo di Angelo Zambelli









La Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza nella causa causa C-134/22 ha chiarito che, nell'ambito delle procedure di licenziamento collettivo indicate all'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 98/59/Ce, la comunicazione del progetto di licenziamento collettivo, da effettuarsi preventivamente all'autorità pubblica competente, non ha la finalità di tutelare i lavoratori interessati, ma soltanto quella di fornire informazioni di massima in una fase iniziale della procedura...