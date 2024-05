La gestione del tempo nel rapporto di lavoro subordinato che cambia

La gestione del tempo è una delle abilità fondamentali per garantire il progresso aziendale

La gestione del tempo nel rapporto di lavoro subordinato: un argomento ampio e di grande interesse, in questo periodo storico, perché rappresenta uno dei cambiamenti più importanti nell’ambito del diritto e del mercato del lavoro. Si passa attraverso il rapporto di lavoro subordinato, che si avvicina sempre di più ad un concetto di autonomia, per entrare poi nella tematica dell’orario di lavoro, che rappresenta sicuramente uno degli aspetti più rilevanti dell’argomento per poi esaminare la tematica...