La nuova disciplina dei rimborsi analitici per i lavoratori autonomi: trattamento fiscale delle spese e riaddebito ai clienti

La domanda A seguito della nuova disciplina in merito ai rimborsi analitici dei lavoratori autonomi, quali spese non concorrono alla formazione dei compensi? Ad esempio, se devo acquistare un software per la gestione di pratiche di clienti, posso riaddebitarle ai clienti in misura proporzionale? Potrei eseguire l’adempimento anche senza software?

A partire dal 1° gennaio 2025, il trattamento fiscale dei rimborsi spese per i lavoratori autonomi ha subito significative modifiche. Il Decreto Legislativo n. 192 del 13 dicembre 2024 ha introdotto nuove disposizioni riguardanti le spese sostenute dai professionisti nell’esecuzione di un incarico e il loro riaddebito ai clienti. Di seguito, si analizza quali spese non concorrono alla formazione del reddito del professionista e come gestire il riaddebito di costi, come l’acquisto di software per ...