Lavoratore egiziano con permesso rumeno

La domanda Un cittadino egiziano con permesso di soggiorno rilasciato dalla Romania (permis unic - angajare rilasciato a marzo 2024 con scadenza a marzo 2026) potrebbe lavorare in Italia? Quali adempimenti sono necessari?

Il permesso unico per lavoro è disciplinato dalla direttiva europea 2011/98/UE che ha introdotto in tutti gli Stati UE una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini stranieri di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, nonché di godere di un insieme di diritti analoghi a quelli dei lavoratori nazionali in tutti gli ambiti connessi all’occupazione (condizioni di lavoro, istruzione e formazione professionale, sicurezza sociale, etc.). ...