Lavoratori disabili: la gestione del periodo di comporto per malattia

La Cassazione, di recente, ha confermato l'innovativa sentenza della suprema corte n. 9095/2023, dichiarando come illegittimo (e quindi nullo) il licenziamento del lavoratore disabile per fine comporto tutte le volte in cui il conteggio dei periodi di conservazione del posto di lavoro tengono conto dei giorni di assenza per inidoneità al lavoro collegata allo stato di disabilità, in quanto si tratta di una discriminazione indiretta nei confronti del disabile.

Diverse sono le questioni che si intrecciano...