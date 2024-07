Lavoratori giapponesi distaccati in Italia, precisazione Inps

L’Inps, con il messaggio 2461 del 2 luglio 2024, in ordine alla copertura assicurativa per la disoccupazione involontaria dei lavoratori inviati in distacco in uno degli Stati firmatari dell’Accordo sulla sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Giappone, fornisce alcune precisazioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori giapponesi distaccati in Italia.

Preliminarmente, si evidenzia che nel precedente messaggio 2199 dell’11 giugno 2024, con il quale...