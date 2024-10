Lavoratori stranieri, così la revisione dei flussi migratori

Il decreto da una parte introduce una serie di strumenti finalizzati ad accelerare e semplificare le procedure, dall'altra alza il livello di rigore ed attenzione nei confronti degli abusi riscontrati negli ultimi click-day

È stato pubblicato in GU n. 239 del 11/10/2024 il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 avente ad oggetto: "Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, digestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali."

Il decreto interviene con importanti modifiche sia al d.lgs. n.286/1998, n. 286 (TU Immigrazione), che al DPCM del 27/09/2023 di programmazione dei flussi...