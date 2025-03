Lavori usuranti: obbligo di comunicazione entro il 31 marzo

Scade il 31 marzo il termine ultimo per comunicare le attività faticose e pesanti svolte nel 2024. L’obiettivo è quello di consentire ai lavoratori coinvolti in tali attività di poter accedere al trattamento pensionistico anticipato. La comunicazione deve avvenire attraverso il modello LAV-US, che le aziende devono correttamente compilare e inviare per informare gli enti competenti.

La denuncia annuale dei lavori usuranti si conferma un adempimento cruciale per i datori di lavoro. Entro...