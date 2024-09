Lavoro domestico, gestione deleghe anche per le Agenzie di somministrazione

L’Inps, con messaggio 3025 del 13 settembre 2024, apre anche alle Agenzie per il lavoro che siano autorizzate anche alla intermediazione, e per logica conseguenza anche a tutte quelle già autorizzate alla somministrazione ai sensi dell’articolo 4 del Dlgs 276/2003, la possibilità di iscrivere rapporti di lavoro domestico e a gestirne le relative comunicazioni obbligatorie (annullamenti, cancellazioni e variazioni). In tal senso l’Istituto comunica l’apertura dei canali telematici appositi di tali...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi