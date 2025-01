Le pensioni nella legge di bilancio 2025

Destinatari delle novità previdenziali i cd. contributivi puri cioè i lavoratori che hanno iniziato a versare i contributi previdenziali ad una gestione obbligatoria dal 1996 in poi

Come era nelle previsioni, anche nel 2025 non ci saranno scossoni rilevanti nel sistema previdenziale per il quale la nuova legge di bilancio non ha investito molte risorse destinate a numerosi impegni politici e nello stesso tempo non ha fatto cassa sulla previdenza se non per restringere il già complicato accesso alla pensione anticipata per i contributivi puri che, si può dire, sono i veri destinatari delle novità.

Stiamo parlando degli assicurati nuovi iscritti cioè coloro che hanno iniziato a...