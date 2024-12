Legge annuale Pmi, part-time agevolato con staffetta tra lavoratori

Approderà lunedì in consiglio dei ministri, almeno per un primo esame, il disegno di legge annuale per le Pmi. In queste settimane, rispetto alle prime bozze, il testo è stato un po’ alleggerito per problemi di copertura finanziaria. Sono stati espunti ad esempio gli incentivi fiscali per le aggregazioni, realizzate con fusione o scissione, e per le operazioni di conferimento di azienda. Va avanti invece lo sgravio per le reti di impresa. Il Ddl, coordinato dal ministero delle Imprese e del made ...

