Legittimità dei controlli difensivi e “fondato sospetto”

Controlli difensivi – legittimità – requisito – fondato sospetto circa comportamenti illeciti – necessità – controllo tecnologico ex post – specifiche circostanze – allegazione e prova - necessità



La legittimità dei controlli cd. difensivi in senso stretto presuppone il “fondato sospetto” del datore di lavoro circa comportamenti illeciti di uno o più lavoratori; ne consegue che spetta al datore l’onere di allegare, prima, e di provare, poi, le specifiche circostanze che l’hanno indotto ad attivare il controllo tecnologico “ex post”, sia perché solo il predetto sospetto consente l’azione datoriale fuori del perimetro di applicazione diretta dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, sia perché, in via generale, incombe sul datore, ex art. 5 delle legge n. 604 del 1966, la dimostrazione del complesso degli elementi che giustificano il licenziamento