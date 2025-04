Legittimità del licenziamento svincolata dalla sentenza penale

La Cassazione, con l’ordinanza 30748/2024, ha chiarito che il giudice del lavoro, investito della verifica circa la legittimità del licenziamento per giusta causa, non è vincolato dalla sentenza penale irrevocabile di assoluzione del dipendente fondata sull’insussistenza dei fatti contestati, se non ricorre, in base all’articolo 654 del Codice di procedura penale, il presupposto della costituzione del datore di lavoro quale parte civile nel processo penale.

Il caso sottoposto al vaglio della Suprema...