Legittimo il licenziamento del dirigente per svolgimento di altra attività in malattia
Per il Tribunale di Terni violati sia i doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, sia lo specifico obbligo di fedeltà
Il caso giudicato dal Tribunale di Terni, con la sentenza 371/2025 del 15 luglio, riguarda un dirigente, responsabile della rete commerciale, licenziato per giusta causa da un’azienda del settore energetico.
Le contestazioni mosse erano attinenti all’utilizzo improprio delle assenze per malattia e alla violazione dell’obbligo di fedeltà.
Precisamente...
