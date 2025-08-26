Permessi legge 104, uso delle agenzie investigative in presenza di fondati sospetti
I controlli devono sempre avvenire nel pieno rispetto della privacy e della dignità del lavoratore
L’impiego delle agenzie investigative costituisce uno strumento potenzialmente molto efficace per le aziende, consentendo loro di individuare condotte illecite eventualmente adottate dai propri dipendenti, come nel caso dell’uso improprio dei permessi previsti dalla legge 104/92. Tuttavia, è indispensabile contemperare l’esigenza del datore di lavoro di tutelare e proteggere gli interessi aziendali e, dall’altro, garantire al lavoratore la tutela della sua dignità e della sua riservatezza. Nel ricorso...