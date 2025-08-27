Una legge regionale non costituisce attività antisindacale

Non può qualificarsi come condotta antisindacale l’emanazione di una legge regionale, in quanto si tratta di atto politico sottratto al sindacato giurisdizionale, anche se la norma è sospettata di illegittimità costituzionale. Diverso è, invece, il caso dei comportamenti attuativi della legge: questi, in astratto, possono essere oggetto di azione in base all’articolo 28 Statuto dei lavoratori (repressione della condotta antisindacale), purché sussista un pregiudizio sindacale concreto e attuale. ...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi