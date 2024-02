Licenziamenti collettivi, la tutela resta indennitaria

La Corte costituzionale dichiara infondata la questione di legittimità del D.Lgs. n. 23/2015 laddove esclude i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 dalla reintegrazione nel posto di lavoro in caso di violazione dei criteri di scelta dei licenziandi



Le questioni di costituzionalità

La Consulta è stata chiamata a sindacare la legittimità costituzionale della normativa in materia di licenziamenti collettivi istituita dal D.Lgs. n. 23/2015 che, in caso di violazione dei criteri di scelta dei licenziandi, riserva la tutela reintegratoria ai soli lavoratori «veterani», intendendosi per tali quelli assunti fino al 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del decreto, mentre assoggetta i lavoratori assunti successivamente a tale data alla sola tutela indennitaria.

La Corte di appello...