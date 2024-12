Magistratura onoraria non esclusiva, precisazioni Inps sulle prestazioni minori

La circolare Inps 104 del 18 dicembre 2024 interviene con disposizioni di dettaglio in ordine alla tutela per le prestazioni minori (malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità e congedo parentale) per i magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati ai sensi dell’articolo 29 del Dlgs 116/2017, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, a seguito del Dm 22 gennaio 2024, e che mantengono...

