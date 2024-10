Malattia dei marittimi: l’indennità di preavviso è esclusa dalla retribuzione teorica

L’Inps, con il messaggio 3456 del 18 ottobre 2024, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta trasmissione dei flussi Uniemens in caso di malattia per i lavoratori marittimi, con particolare riferimento all’esposizione tra l’elemento «retribuzione teorica», utilizzato per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera, e l’elemento «retribuzione imponibile».

Innanzi tutto, per ciò che concerne la valorizzazione dell’elemento imponibile, l’Istituto ricorda che l’esposizione dello...