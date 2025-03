Mancata contribuzione, termine incerto per le sanzioni ridotte

Saranno le sezioni unite della Cassazione a decidere quando, in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi derivanti da incertezze interpretative, l’ente impositore può indicare un termine entro cui il contribuente deve adempiere. La norma su cui sussiste un dubbio interpretativo, oggetto dell’ordinanza 7029/2025, è l’articolo 116, commi 10 e 15 lettera a, della legge 388/2000. Secondo il comma 10 in caso di mancato o ritardato versamento di contributi o premi per oggettive incertezze da...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi