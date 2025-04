Modello 730/2025, novità per impatriati e frontalieri

Il Modello 730/2025 introduce importanti aggiornamenti per i lavoratori impatriati e frontalieri, recependo le novità normative intervenute nel corso del 2023 e applicabili a partire dall'anno d'imposta 2024. Il Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 209, ha riformato il regime fiscale agevolativo per i lavoratori impatriati, mentre per i lavoratori frontalieri viene confermata la soglia di esenzione dei redditi esteri. Di seguito, si esaminano le nuove disposizioni e le implicazioni operative per i contribuenti e i professionisti coinvolti nella compilazione del Modello 730.

Premessa normativa

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 209/2023, dal 29 dicembre 2023 è stata abrogata la precedente disciplina agevolativa per i lavoratori impatriati. L'abrogazione, prevista dal comma 9 dell'articolo 5, fa salve le situazioni già in essere, ditalchè, continueranno a beneficiare del vecchio regime, coloro che hanno trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 o, nel caso dei lavoratori sportivi, abbiano sottoscritto un contratto di lavoro in Italia entro la stessa data.

Il ...