Morte del lavoratore domestico

La domanda In caso di morte della lavoratrice domestica convivente quali sono gli accorgimenti che il datore di lavoro deve adottare con particolare riguardo alla liquidazione della retribuzione? A chi deve essere pagata la retribuzione nonché le competenze di fine rapporto e la relativa indennità sostitutiva del preavviso (se dovuta)? Il datore di lavoro è tenuto ad individuare gli eredi e a pagar loro la retribuzione del de-cuius pro-quota?

In base alle previsioni del codice civile (art.565 e ss in relazione alle retribuzioni, art.2122 per il trattamento di fine rapporto) il decesso del collaboratore comporta degli obblighi in capo al datore di lavoro, che sono i medesimi indipendentemente dal fatto che si tratti di lavoratore subordinato presso un datore di lavoro privato o lavoratore domestico (convivente o meno).

Dal punto di vista operativo, Il decesso del lavoratore comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per causa di forza...