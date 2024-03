Mutuo prima casa e rimborso esente dell’onere detraibile

La domanda

Un dipendente stipula un mutuo ipotecario per l’acquisto della abitazione principale nel 2021. Il dipendente è l’unico proprietario dell’immobile adibito a prima casa.E’ stata rispettata la distanza temporale tra l’acquisto dell’immobile (proprietà dell’immobile) e l’adibizione dello stesso ad abitazione principale (entro i 12 mesi successivi all’ acquisto dell’immobile, lo stesso viene adibito ad abitazione principale da parte del dipendente, condizione per la detrazione ma non per il rimborso esente datoriale). Il dipendente conserva la sua dimora abituale/residenza nell’immobile per tutto l’anno 2024.Il piano di ammortamento del mutuo prevede per il 2024 un importo di interessi passivi di 1500 (8 rate con interessi non costanti); il pagamento degli interessi passivi avviene sul conto corrente del dipendente nel 2024 (la banca rilascia la pezza giustificativa che comprova il pagamento degli interessi passivi/vedi quietanza di pagamento per 1500 euro);Il datore di lavoro rimborsa per 1000 euro (rimborso parziale) degli interessi passivi pagati dal dipendente (1500 euro) nel 2024 come previsto dal comma 16 e 17 legge 213/2023 (rimborso datoriale nel 2024 parziale, al massimo entro il 12 gennaio 2025 con il principio di cassa allargato) previa esibizione delle pezze giustificative da parte del dipendente (contratto di mutuo, piano ammortamento, pagamenti degli interessi passivi, dichiarazione di adibizione dell’immobile ad abitazione principale del dipendente) .Il dipendente può portare in detrazione nel 2024 la quota di interessi passivi rimasti a suo carico di 500 euro (1500-1000=500 euro)? I 1000 euro di rimborso esente datoriale come vanno gestiti sul Lul?Si premette che Il dipendente ha un figlio a carico nel 2024 di 8 anni per cui ha il tetto dei fringe a 2000 euro avendo comunicato il codice fiscale del figlio al datore.