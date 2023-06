Naspi e lavoro intermittente di Alberto Bosco

La domanda Il lavoratore intermittente ha diritto a percepire la Naspi al termine del suo rapporto di lavoro a tempo determinato?

La risposta è positiva. Va evidenziato che, a partire dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 22/2015, la NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, co. 2, lettera c), D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181; b) possano far valere, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione...