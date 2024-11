Natura del riposo compensativo nella disciplina legale e contrattuale del personale medico

Al lavoratore turnista medico, del ccnl comparto sanità, qualora venga concesso un giorno di riposo, dopo un turno notturno di 12 ore, caratterizzato da particolare gravosità, lo stesso deve essere qualificato come "riposo compensativo" e idoneo a far maturare uno specifico ristoro economico, così come previsto dalla legge e dal ccnl del comparto.