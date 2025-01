Necessaria la patente a crediti se si perde l’attestazione Soa

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha pubblicato delle nuove Faq riguardanti la patente a crediti, obbligatoria dal 1° novembre per operare nei cantieri. Come previsto dall’articolo 27 del Dlgs 81/2008, da tale obbligo sono escluse le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione Soa prevista dall’articolo 100, comma 4, del Dlgs 36/2023, in classifica pari o superiore alla III (ovvero per importi oltre i 516.000 euro), a prescindere dalla categoria di appartenenza e, quindi, indipendentemente...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi