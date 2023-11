Nella precompilata costo dell’abbonamento al netto del bonus trasporti di Federica Micardi

Il bonus trasporti riduce l’importo da comunicare della dichiarazione precompilata. Il bonus previsto dall’articolo 35 del decreto Aiuti deve infatti essere scorporato dal costo dell’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. È quanto scrive l’agenzia delle Entrate in una delle faq pubblicate il 2 novembre che chiariscono i dubbi sollevati dai gestori del trasporto pubblico (enti pubblici o affidatari dei servizi pubblici di trasporto) in merito alle comunicazioni da effettuare all’amministrazione finanziaria delle spese per l’acquisto degli abbonamenti per la predisposizione della dichiarazione precompilata (si veda il provvedimento del 4 ottobre).

Il gestore, scrive l’Ade, deve comunicare, per ciascun abbonato, l’importo della spesa effettivamente sostenuta dall’utente, al netto, quindi, del bonus usufruito, e non il valore teorico del titolo.

Quando non va effettuata la comunicazione

La detrazione del costo dell’abbonamento è preclusa se il pagamento non è stato effettuato con strumenti tracciabili; in questi casi, quindi, la comunicazione all’anagrafe tributaria non va effettuata.

Nessuna comunicazione è dovuta anche quando il titolo di viaggio è stato acquistato presso tabaccherie o edicole e il titolare dell’abbonamento è “sconosciuto” al gestore del trasporto perché acquistato con procedure che non consentono la registrazione dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti.

Niente comunicazione, infine, se il contribuente si rifiuta di comunicare i propri dati sull’acquisto degli abbonamenti di trasporto all’anagrafe tributaria, in questo caso tali informazioni non saranno inserite nella dichiarazione dei redditi precompilata.

Detrazione per il figlio minore

Quando l’abbonamento viene acquistato per un figlio minorenne l’agenzia delle Entrate applica la detrazione tra i genitori secondo i dati in suo possesso; qualora la ripartizione applicata dall’Agenzia non rispetti la reale ripartizione della spesa, i genitori possono modificare la dichiarazione prima di inviarla.

In caso di pagamento a rate

Per l’Agenzia non è rilevante se il pagamento dell’abbonamento è stato rateizzato, nel tracciato informatico predisposto per la trasmissione dei dati è previsto che venga inserito l’importo totale della spesa sostenuta nell’anno da ciascun utente.

Abbonamenti transfrontalieri

In caso di abbonamenti a contribuenti transfrontalieri acquistati da un punto vendita unico per l’intero valore del titolo di viaggio tramite mezzo tracciabile ai fini della detrazione devono essere trasmessi soltanto i dati riguardanti la tratta nazionale. Se però non è possibile distinguere la quota di costo riferito al trasporto della sola tratta nazionale, la detrazione spetta sull’intera spesa sostenuta.

Nominativo sbagliato

Se la comunicazione all’anagrafe tributaria contiene un errore nel nominativo del titolare dell’abbonamento è necessario inviare una nuova comunicazione ordinaria contenente i dati corretti perché non è possibile rettificare soltanto l’informazione sbagliata.

In caso di rimborsi

Oltre agli abbonamenti acquistati è necessario dichiarare anche i rimborsi erogati nell’anno precedente, con i dati riguardanti il soggetto che ha ricevuto la somma, e dell’anno a cui si riferisce la spesa rimborsata, con le modalità stabilite dal provvedimento del 4 ottobre. Se il rimborso è relativo a spese sostenute nell’anno (per esempio a maggio 2023 viene erogato un rimborso di 50 euro per un abbonamento di 120 euro acquistato a febbraio 2023) dovrà essere comunicata la spesa al netto dell’importo rimborsato, indipendentemente dal soggetto che ha ricevuto il rimborso. Se invece il rimborso viene erogato in un anno successivo a quello della spesa (per esempio a maggio 2023 viene erogato un rimborso di 50 euro per un abbonamento di 150 euro acquistato ad aprile 2021), la comunicazione deve riguardare l’importo rimborsato di 50 euro per una spesa sostenuta nel 2021.