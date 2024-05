Nuclei senza figli: l’Inps adegua i limiti di reddito per l’erogazione degli Anf

L’INPS ha rivalutato dell’5,4%i limiti di reddito utili per la determinazione dell’ammontare dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025 che i dipendenti componenti nuclei familiari diversi da quelli con figli e orfanili richiederanno, per via telematica, direttamente all’Istituto