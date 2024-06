Nuova pace contributiva, riscatto cumulabile con quello precedente

Potrà essere esercitata fino al 31 dicembre 2025 la facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione introdotta dall’articolo 1, commi da 126 a 130, della legge 213/2023 (Bilancio 2024). Lo ha evidenziato l’Inps nella circolare 69/2024, pubblicata ieri, in cui ha chiarito le modalità dalla seconda edizione della cosiddetta pace contributiva, per alcuni tratti diverse rispetto a quelle previste dall’articolo 20, commi da 1 a 5, del Dl 4/2019 per il triennio 2019-2021.

Si ricorda che il ...