Nuovi fondi per i prepensionamenti con il contratto di espansione di Enzo De Fusco









Con la conversione in legge del decreto Lavoro (48/2023), sul quale il 27 giugno sera alla Camera c'è stato il voto di fiducia, si sbloccano i fondi del contratto di espansione.

Per il corrente anno il ministero del Lavoro, dal mese di giugno, aveva iniziato a comunicare alle imprese richiedenti l'impossibilità di far ricorso allo strumento dello scivolo pensionistico, a causa dell'esaurimento delle risorse destinate a questo scopo (si veda Ntpluslavoro dell’8 giugno).

Questa condizione, però,non esclude...