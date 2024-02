Occupazione in salute nel 2024 ma il trend positivo rallenta

Per il mercato del lavoro, dopo l’incremento dell’1,9% degli occupati registrato nel 2023, le attese sono di una conferma dell’attuale fase di buona salute, anche se su ritmi meno sostenuti. Intesa Sanpaolo prevede per il 2024 un rallentamento della crescita dell’occupazione verso l’1,3%, e intorno allo 0,7% nel 2025. Anche per ques’anno, dunque, dall’occupazione si attende una performance migliore del Pil, che nelle stime dovrebbe crescere dello 0,7%. Anche il tasso di disoccupazione potrebbe salire...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi