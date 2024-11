Ognissanti e 4 novembre, così in busta paga

Nel mese di novembre ricorrono la festività del 1° novembre (Ognissanti), che quest’anno cade di venerdì e la ex festività del 4 novembre. Si ricorda in brevità il trattamento da riservare in queste giornate in busta paga.

La giornata del 1° novembre, ai fini del trattamento economico previsto, a norma dell’articolo 2, legge 260/1949 e del Dpr 792/1985 è considerata festività infrasettimanale. La legge e i Ccnl prevedono un trattamento economico specifico per il lavoro prestato nelle festività nazionali...