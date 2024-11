Omissione ed evasione contributiva: il ritardo nella denuncia non prova l'intento evasivo

Omissione ed evasione contributiva – denuncia obbligatoria tardiva – intento evasivo –Accertamento Corte d'Appello di Bologna 27 settembre 2024, n. 517



La fattispecie di evasione contributiva di cui all'art. 116, c. 8, lett. B, L. 388/2000 non contempla affatto il "ritardato invio delle denunce obbligatorie" quale ipotesi alternativa a quelle di denuncia omessa o non conforme al vero. Ciò in quanto, anche in caso di ritardato invio degli Uniemens, l'INPS è posto comunque in condizione di quantificare la propria pretesa creditoria, senza necessità di compiere alcun accertamento, venendo a mancare pertanto l'intenzione specifica di non versare i contributi, che è il presupposto per l'applicazione delle sanzioni per evasione.