È online il nuovo portale dell’Inail. La versione aggiornata del sito internet è ancora raggiungibile all’indirizzo www.inail.it – fa sapere l’Istituto - ed è caratterizzata da una struttura interamente “responsive”, in grado di adattarsi a qualsiasi dispositivo (desktop, tablet o smartphone) utilizzato per accedervi, da una maggiore visibilità della produzione multimediale e da modalità di navigazione e interazione più immediate, per assicurare una migliore usabilità e accessibilità.

I contenuti ...