Operatori di call center come servizi pubblici essenziali di Maria Carla De Cesari

Delibera della Commissione di garanzia sull’attuazione della legge sullo sciopero. Il vincolo per le attività finalizzate a garantire la libertà di comunicazione









I reparti di un’azienda di call center che svolgono servizi di customer care finalizzate a garantire la libera comunicazione rientrano nei servizi pubblici essenziali e dunque, in caso di sciopero, sono vincolate alle procedure della legge 146/1990.

Lo ha stabilito la Commissione di garanzia sull’attuazione della legge sullo sciopero per i servizi pubblici essenziali nell’adunanza del 3 ottobre scorso.

Una società che svolge attività di call center in genere lavora su una pluralità di commesse di natura diversa assegnate dai committenti. Questo settore è già stato oggetto di particolare attenzione da parte delle istituzioni anche durante il periodo pandemico affidandogli un ruolo essenziale per garantire un servizio di assistenza ai cittadini.

La Commissione di garanzia è stata coinvolta poiché si sono verificati diversi disagi ai cittadini abbonati a un importante operatore telefonico a seguito di uno sciopero indetto pochi giorni prima dell’astensione.

La Commissione ha spiegato che «le attività strumentali .... rientrano nell’ambito di applicazione della legge 146 del 1990 ... quando sono oggettivamente collegate, anche mediante un nesso di strumentalità, all’erogazione di un servizio pubblico essenziale e dirette a garantire il godimento di diritti costituzionalmente tutelati».

L’articolo 1 della regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione per il settore delle telecomunicazioni prevede che «le disposizioni ... si applicano nei confronti di tutte le attività finalizzate alla tutela di diritti della persona costituzionalmente tutelati svolte da soggetti e imprese che a qualunque titolo erogano servizi direttamente connessi alle funzioni di collegamento telematico e telefonico intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o trasmissione dati anche mediante reti di calcolatori e servizi ad essi collegati (internet, posta elettronica, siti web, portali eccetera)».

Le interpretazioni degli addetti ai lavori, comprese le organizzazioni sindacali, sembravano orientate ad applicare queste limitazioni solo nei riguardi dei committenti e non anche alle società di call center che operano in appalto.

Nello specifico l’azienda di call center che si è rivolta alla Commissione svolge per un operatore telefonico assistenza tecnica a liberi professionisti e piccole, medie e grandi imprese. Gli interventi riguardano telefonini, sistemi di allarme con Sim, geolocalizzazioni e dati (fibra, Adsl). Le richieste in genere attengono alla configurazione dei dispositivi, segnalazione di mancata copertura, lentezza di navigazione, sostituzione di apparati guasti, impossibilità di sostituzione apparati guasti, in generale tutte segnalazioni che compromettono la libertà di comunicazione degli utenti.

Lo sciopero ha prodotto un danno all’utenza rappresentato dall’impossibilità di ripristinare il servizio di comunicazione (fonia e dati) sino al termine dell’astensione. Il problema in questi casi può riguardare anche utenti come aziende sanitarie locali, strutture ospedaliere, ministeri o forze dell’ordine.

La Commissione, dunque, precisa che con esclusivo riferimento ai reparti che svolgono questi servizi, ogni azione collettiva che le organizzazioni sindacali intendano porre in essere, d’ora in avanti, dovrà rispettare le procedure previste per i servizi pubblici essenziali.

Inoltre, la Commissione invita le parti al rispetto del contingente minimo determinato in un piano per le prestazioni indispensabili predisposto dalla direzione aziendale orientato a un risultato negoziale con le organizzazioni sindacali. In mancanza di accordo le parti potranno adire la Commissione per svolgere la procedura di conciliazione.