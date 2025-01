Opposizione a ordinanze ingiunzioni e legittimo affidamento: principi e limiti

Nelle controversie di opposizione alle ordinanze ingiunzioni (in questo caso in materia di lavoro) può accadere che il trasgressore invochi l’applicazione del principio (comunitario) del legittimo affidamento, nel contrasto tra l’interesse pubblico in relazione alle modificazioni della realtà e l’interesse dei privati e degli imprenditori a posizionare le loro scelte imprenditoriali e di vita rebus sic stantibus, senza trovarsi spiazzati da scenari interpretativi mutevoli e anche dalla mancata adozione...