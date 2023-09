Opzione donna senza paletto-figli di Marco Rogari









Dalla maggioranza arrivano conferme sull’allargamento della platea di Opzione donna. In vista della definizione della manovra sul tavolo ci sono diverse ipotesi legate al capitolo pensioni, che dovrebbe prevedere il bis di Quota 103, la proroga di Ape sociale in versione estesa e un mini-piano giovani con inventivi mirati in favore degli under 35 per rendere più facile l’accesso alla previdenza integrativa, un apposito meccanismo per colmare i cosiddetti buchi contributivi (anche attraverso il ricorso...